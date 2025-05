Härtere Strafen bei Verbrechen mit K.-o.-Tropfen?

Der Bundesrat will härtere Strafen für Täter, die K.-o.-Tropfen verabreichen. Mindeststrafe sollen fünf Jahre Haft sein.

Der Gesetzentwurf von Nordrhein-Westfalen wurde von der Ländervertretung mehrheitlich angenommen. Darin steht, dass es für Raub- und Sexualdelikte mit K.-o.-Tropfen eine Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis geben soll. Bisher gibt es das nur, wenn bei der Tat ein "gefährliches Werkzeug" eingesetzt wird, also zum Beispiel eine Waffe. Der Entwurf geht jetzt weiter an Bundestag und Bundesregierung.

Bundesrat berät über K.O.-Tropfen und Situation lesbischer Eltern Dauer 0:18 min Bundesrat berät über K.O.-Tropfen und Situation lesbischer Eltern

Gleichstellung lesbischer Eltern und heterosexueller Eltern

Außerdem hat der Bundesrat einen Antrag aus Rheinland-Pfalz zum Eltern-Status lesbischer Paare angenommen. Das Land will zusammen mit zwei anderen Bundesländern erreichen, dass lesbische Mütter heterosexuellen Eltern gleichgestellt werden. Das bedeutet, dass die Ehefrau der Mutter eines Kindes bei der Geburt automatisch auch zur Mutter wird. Derzeit ist das nur per Adoption möglich. Auch dieser Gesetzesentwurf geht weiter an den Bundestag.