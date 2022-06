Stranger Things: Ist DAS die krasseste Szene der Serie?

Die neue Staffel ist die erfolgreichste bisher. Eine Szene bringt jetzt sogar einen alten Song zurück in die Charts.

Kate Bush. Die kennt vielleicht maximal eure Eltern. Sie ist Sängerin und hatte in den 80ern viele erfolgreiche Songs. Jetzt steht plötzlich einer davon wieder in den Charts. Dank einer der meist gefeierten und diskutieren Szenen der Netflix-Serie ist Kate Bushs Song "Running Up That Hill" wieder in den Charts. Dafür bedankt sie sich auf ihrer Homepage.

TikTok loves Kate Bush

Der Track hat sich aktuell vor allem bei TikTok zu einem Trend-Song entwickelt. Der Hashtag '#runningupthathill' wurde schon über 222 Millionen Mal benutzt. Der Song selbst wurde in über 500.000 TikToks gespielt.

