"Stranger Things": Vecnas Haus wird verkauft!

Das Haus von "Stranger Things"-Bösewicht Vecna steht für 1,5 Millionen zum Verkauf.

Das verlassene Haus der Familie Creel bot in "Stranger Things" die Basis für Vecnas Machenschaften im "Upside Down". Gebaut wurde es im viktorianischen Stil und sieht deshalb aus wie das perfekte Spukhaus. Jetzt können Fans der Serie sich auch im wahren Leben gruseln - das heißt, wenn sie 1,5 Millionen US-Dollar locker sitzen haben, um es zu kaufen. Auf der Website einer amerikanischen Immobilienfirma ist es nämlich für diesen Preis gelistet, wie TMZ berichtet.

Was sind die Eckdaten?

Das Haus befindet sich in der Stadt Rome in Georgia. 2019 noch wurde es für "nur" 350.000 Dollar verkauft. Seither hat es einiges an Geschichte hinzugewonnen und wurde komplett restauriert. Gebaut wurde das Haus 1882 und verfügt über sechs Schlafzimmer sowie fünf Bäder. In der Vergangenheit wurde es als erfolgreiches Bed & Breakfast geführt.

