"Stranger Things"-Star Noah Schnapp outet sich

In einem TikTok verriet der Schauspieler, wie seine Familie und Freunde auf sein Coming-out reagiert haben.

Die waren nämlich gar nicht so überrascht: "Wissen wir", sagten sie nachdem sich Noah Schnapp als schwul geoutet hat.

Bestätigt Noah Schnapp die Fan-Theorie um Will Byers?

Es wird spekuliert, dass Noahs Rolle bei "Stranger Things", Will Byers, schwul ist. Denn in der Serie gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass er in Mike verknallt ist. Noah hat zu seinem Outing das hier geschrieben:

Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte.

