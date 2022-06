auf Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

auf Facebook Messenger teilen

auf Link kopieren teilen

Die Sängerin Kate Bush hat's mit ihrem 37 Jahre alten Song "Running Up That Hill" an die Spitze der UK-Charts geschafft.

Der Grund dafür ist, dass der Song ein Teil des Soundtracks von Stranger Things ist. Krass: Seit dem Start der neuen Staffel der Serie ist der Song der meistgehörteste auf Spotify. Bush ist mittlerweile 63 Jahre alt und lebt zurückgezogen. Nice to know: Bush ist die älteste Sängerin aller Zeiten, die es in Großbritannien an die Spitze der Charts geschafft hat. Hier kannst du dir den Track anhören: