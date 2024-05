Im Südwesten kam es zu teils kräftigem Regen. Eine Frau im Ostalbkreis ist mit ihrem Auto im Wasser stecken geblieben.

Das sagte die Polizei in Gschwend im Ostalbkreis. Demnach musste sie von der Feuerwehr befreit werden, weil es nicht mehr weiter ging. Überflutete Straßen und Überschwemmungen gab es vor allem in Karlsruhe und Aalen. In Straßburg kamen am Donnerstag in einem Einkaufszentrum sogar die Wassermassen durch die Decke.

Deutscher Wetterdienst: Heute einzelne Gewitter

Auch am Freitag sollte es Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter geben. Das kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Südwesten an und rechnete mit Hagel und starkem Wind. Samstag soll es etwas sonniger werden, aber es können einzeln Schauer und Gewitter auftreten.

Vor einigen Tagen gab es starke Unwetter: