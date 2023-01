Straßenlampen per SMS anschalten?! 💡

In einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein kann man die Straßenlampen mit dem Handy steuern.

Zwischen 22:30 Uhr und 5:00 Uhr früh sind die Straßenlampen in Osterby ausgeschaltet. Doch eine SMS an eine bestimmte Telefonnummer mit dem Wort "Licht" reicht und die Lichter gehen für 10 bis 15 Minuten wieder an.

Was bringt das?

Die Gemeinde will so Energie und Geld sparen. Rund 800 Euro pro Jahr laut Bürgermeister Thomas Jessen. Warum die Lichter nicht ganz auslassen? Es soll bei Bedarf, also zum Beispiel für die nächtliche Gassirunde und den Heimweg von Freunden Licht geben.

Wie funktioniert das?

Die Idee hatte der Elektriker der Gemeinde. An dem Schaltschrank der Lampen ist eine kleine Antenne mit Sender gebaut. Wenn man eine SMS schickt, geht das Licht innerhalb von wenigen Sekunden an.

Auch beim Handynetz wird Strom gespart

