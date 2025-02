Hier gibt es jetzt wieder Bus-Streiks ❌

Wenn du diese Woche auf den Bus angewiesen bist, dann gibts schlechte News: Hier checkst du, ob du vom Streik betroffen bist.

Die Gewerkschaft Verdi hat zu den Streiks in Baden-Württemberg aufgerufen. Es sind wieder die Angestellten bei privaten Busunternehmen, die damit für mehr Geld kämpfen wollen. Es ist bereits der vierte Bus-Streik in den letzten Monaten.

Bus-Streik in BW: In welchen Städten wird gestreikt?

Schon am Montag haben Busfirmen in Esslingen, Waiblingen und Schwäbisch Hall gestreikt. Am Dienstag und Mittwoch wird es für die Fahrgäste noch anstrengender. Dann wird auch in unter anderem diesen Städten gestreikt :

Kreis Karlsruhe: Karlsruhe , Ettlingen , Ittersbach , Bruchsal und Waghäusel

, , , und Ludwigsburg

Calw

Bühl

Schwetzingen

Kreis Göppingen: Göppingen und Geislingen

Auch in Tübingen und Reutlingen sollen am Mittwoch fast keine Busse fahren:

Streik: Darauf musst du dich in Tübingen und Reutlingen einstellen Dauer 0:40 min Streik: Darauf musst du dich in Tübingen und Reutlingen einstellen

💡 Am besten checkst du vorher online, ob dein Bus fahren soll.

Btw: Auch der Streik im öffentlichen Dienst - also in Verwaltungen, Kitas, Stadtwerken und Co. - geht weiter. Der Höhepunkt ist laut Verdi BW am Donnerstag. Dann sind die Angestellten in Stuttgart, Mannheim und Freiburg zu ganztägigen Streiks aufgerufen.