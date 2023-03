Streik im Nahverkehr: So kommst du trotzdem an!

mit Whatsapp teilen

Am Freitag standen in vielen Orten Busse und Bahnen still. Welche Alternativen es für dich gibt, liest du hier.

Ein Streik ist keine Entschuldigung nicht zur Arbeit oder in die Schule zu gehen. Deshalb haben wir ein paar Tipps für dich, wie du trotzdem pünktlich ankommst: Check ob deine Verbindung betroffen ist. In welchen Städten gestreikt wird, liest du hier. Alles andere erfährst du auf der Seite von deinem Verkehrsverbund .

. Die Deutsche Bahn ist nicht von Streik betroffen. Das heißt S-Bahnen und Regionalzüge könnten eine Alternative sein.

könnten eine Alternative sein. Wenn du es nicht so ganz weit hast, könntest du mit dem Fahrrad fahren. Es soll sonnig und trocken sein - vielleicht nur ein bisschen kalt.

fahren. Es soll sonnig und trocken sein - vielleicht nur ein bisschen kalt. Du hast kein Fahrrad? Dann kannst du dir einen E-Scooter l eihen. Die gibt es zumindest in den Städten fast überall.

eihen. Die gibt es zumindest in den Städten fast überall. Du kannst auch mit Freunden oder Kollegen Fahrgemeinschaften bilden - zusammen in einem Auto kann auch ganz lustig sein. Vielleicht nimmt dich auch jemand auf seinem Roller mit oder hast du sogar selbst einen?

bilden - zusammen in einem Auto kann auch ganz lustig sein. Vielleicht nimmt dich auch jemand auf seinem mit oder hast du sogar selbst einen? Wenn du mit deinem eigenen Auto fährst, stell dich drauf ein, dass es länger dauert. Wenn der Nahverkehr streikt, steigen wahrscheinlich viele aufs Auto um.

fährst, stell dich drauf ein, dass es länger dauert. Wenn der Nahverkehr streikt, steigen wahrscheinlich viele aufs Auto um. Kannst du auch von zu Hause arbeiten? Dann frag deinen Chef, ob Homeoffice kurzfristig möglich ist. Auch bei der Post sind die Mitarbeitenden im Streik: Tarifstreit Wieder Streiks! Briefe und Pakete könnten erst später ankommen Die Fachgewerkschaft DPVKOM bestreikt seit heute Morgen die Deutsche Post - und zwar bis einschließlich Samstag. 6:57 Uhr Morgengedanke SWR4 Baden-Württemberg