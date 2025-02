Busse streiken am Dienstag in BW

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Hier kam es am Dienstag zu Einschränkungen.

Die meisten Warnstreiks in Baden-Württemberg sollten laut der Gewerkschaft am Dienstag stattfinden. Erst letzte Woche gab es Busausfälle in den Regionen durch einen zweitägigen Warnstreik.

Diese Regionen sind betroffen:

Tübingen

Reutlingen

Waiblingen

Stuttgart

Ludwigsburg

Backnang

Bietigheim-Bissingen

Ettlingen

Karlsruhe

Sindelfingen

Neckarsulm

Heilbronn

Schwetzingen/ Wiesloch und Plochingen

Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem mehr Geld für die Beschäftigten und Azubis im privaten Omnibusgewerbe. Die Verhandlungen sollen am 31. Januar fortgesetzt werden.