Hier kann es beim Shoppen heute länger dauern

In ganz Baden-Württemberg gehen Angestellte im Einzelhandel auf die Straße. Sie fordern mehr Lohn für ihre Arbeit.

Die Läden haben zwar geöffnet, aber es sind weniger Mitarbeitende dort. Das heißt, du musst vielleicht länger an der Kasse warten oder du findest keine Beratung. Gestreikt wird hier: in Mannheim-Heidelberg, Karlsruhe und Pforzheim, Stuttgart mit Umgebung, Heilbronn, Schwäbisch Hall und in Radolfzell.

Diese Läden sind betroffen:

IKEA

Primark

H&M

Kaufland

Galeria

ein Lager von dm

Das fordert Verdi für die Beschäftigten

Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem 15 Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber haben 7,5 Prozent und eine Einmalzahlung von 1.000 Euro geboten. Bei den Verhandlungen geht es um das Gehalt von rund 490.000 Beschäftigten.