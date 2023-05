Shoppen bei H&M, Primark und Media Markt? Hier geht das heute nicht!

Die Mitarbeitenden in den Shops in Baden-Württemberg sind zum Warnstreik aufgerufen. Sie fordern mehr Geld.

Die Gewerkschaft ver.di hat die Angestellten in den Regionen Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Tübingen zum Streik aufgerufen. Sie sollen sich alle am Vormittag zu einem Demonstrationszug in der Stuttgarter Innenstadt treffen. Wenn die Angestellten bei dem Streik mitmachen, kann es sein, dass die Geschäfte ganz geschlossen sind. Sind sie geöffnet, kann es an der Kasse länger dauern oder niemand ist da, der dich beraten kann.

Diese Shops sind vom Streik betroffen:

H&M

Primark

Esprit

Media Markt

Deshalb fordert die Gewerkschaft mehr Geld

Ver.di will, dass die Mitarbeitenden 15 Prozent mehr Lohn bekommen und das Gehalt von Azubis um 200 Euro erhöht wird. Die Gewerkschaft sagt, den 490.000 Mitarbeitenden im Einzelhandel droht Armut im Alter. Weil sie so wenig verdienen, bekommen sie später nur sehr wenig Rente. Deshalb kämpft ver.di für höhere Löhne.