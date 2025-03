Wenn du nächste Woche wegfliegen willst, solltest du aufpassen. Anfang der Woche kann es zu Problemen kommen.

Der Grund ist ein Warnstreik. An mehreren Flughäfen in Deutschland werden am Montag viele Mitarbeiter nicht arbeiten. Der Streik soll um 5 Uhr beginnen und den ganzen Tag dauern. Es kann deshalb an den Flughäfen zu Verspätungen und auch Flugausfällen kommen. Betroffen sind:

Stuttgart

Frankfurt

München

Köln/Bonn

Düsseldorf

Dortmund

Hannover

Bremen

Hamburg

Berlin-Brandenburg

Leipzig-Halle

Der Flughafen Berlin-Brandenburg hat angekündigt, dass der Betrieb am Montag komplett eingestellt wird. Auch in Frankfurt kann möglicherweise kein einziges Flugzeug starten. Wer einen Flug gebucht hat, sollte sich deshalb bei der Fluggesellschaft informieren.

Warnstreiks am Montag an vielen Flughäfen Dauer 0:26 min Warnstreiks am Montag an vielen Flughäfen

Aufruf von Verdi: Hier wird gerade gestreikt!

Zu dem Streik aufgerufen, hat die Gewerkschaft Verdi. Sie fordert für Montag die Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste zum Streiken auf. Sie sind zum Beispiel für den Check-in und die Gepäckabfertigung zuständig. Außerdem sollen auch Beschäftigte des öffentlichen Dienstes streiken.

Im Öffentlichen Dienst laufen die Verdi-Streiks schon länger. Am Donnerstag haben Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeheimen gestreikt. Am Freitag sind vor allem Kindergärten und soziale Einrichtungen betroffen.

Warum wird gestreikt?

Verdi begründete die Streiks mit dem bislang ausgebliebenen Angebot der Arbeitgeber bei den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen. Verdi fordert: