Südwesten: An diesen Flughäfen wird jetzt gestreikt

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

Betroffen sind die Flughäfen in Stuttgart und in Karlsruhe/Baden-Baden. Hier erfährst du, was du jetzt machen kannst.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik für Freitag aufgerufen. Dieser hat am Morgen wie angekündigt begonnen. Verdi fordert unter anderem mehr Geld für die Mitarbeiter im Bereich der Luftsicherheit, wenn diese Nachtschichten machen oder am Wochenende arbeiten. So ist die Lage in Stuttgart Der Stuttgarter Flughafen erklärte auf seiner Homepage, dass heute keine Flüge möglich sind. Das heißt: Alle regulären Starts und Landungen fallen aus. Davon werden über den Tag rund 20.000 Reisende betroffen sein. Am Samstag sollen die Flugzeuge aber wieder wie geplant abheben. Am Freitag, 17.3.2023 sind aufgrund des Streiks den ganzen Tag weder Starts noch Landungen möglich. Passagiere werden gebeten, direkt bei ihrer Airline den Flugstatus zu checken und nicht zum Flughafen zu kommen: https://t.co/JZE88cOaHJ#streik #verdi #flughafenstuttgart pic.twitter.com/EWFEQ4wCHv In Karlsruhe/Baden-Baden musst du länger warten Trotz des Streiks soll in Karlsruhe/Baden-Baden der Flugbetrieb weiterlaufen. Es könnte aber zu längeren Wartezeiten kommen. Der Flughafen empfiehlt, den Status des eigenen Flugs im Auge zu haben. Außerhalb des Südwestens wird beispielsweise auch am Flughafen Köln/Bonn gestreikt. Hier sollen durchschnittlich zwei von drei geplanten Flügen ausfallen. Was kann ich tun, wenn mein Flug ausfällt? Die Airline ist verpflichtet, dir einen Ersatztransport zu organisieren. Falls du lange Wartezeiten am Flughafen hast, hast du Anspruch auf eine Versorgung: also Getränke, Mahlzeiten oder Hotelübernachtungen. Wenn sich dein Flug mehr als fünf Stunden verspätet oder komplett ersatzlos ausfällt, kannst du vom Flug zurücktreten und den Ticketpreis verlangen. Ein Anspruch von 250 bis 600 Euro Entschädigung ist laut der EU-Fluggastrechte-Verordnung auch möglich. 💡 Wichtig ist: Lass dir den Verspätungsgrund schriftlich von der Fluggesellschaft bestätigen, heb alle Belege auf und informiere dich bei der Airline, ob es einen Ersatztransport gibt.