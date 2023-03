Streik am Montag: Darauf musst du schon am Sonntag achten

Die Deutsche Bahn und der Flughafen München warnen Reisende vor ersten Störungen. Auch auf den Autobahnen ist viel los.

Wer geplant hat, am Sonntag mit der Bahn zu fahren, um nicht in den Warnstreik am Montag zu geraten, der muss trotzdem aufpassen - denn die Idee werden wohl viele haben. Die Deutsche Bahn erwartet am Sonntag mehr Reisende als sonst. Außerdem könne es betriebsbedingt schon am Sonntagabend zu Einschränkungen durch die Streiks kommen.

Der Flughafen München hat mitgeteilt, dass an beiden Tagen "kein regulärer Passagier- und Frachtverkehr" stattfinden werde.

Viel los auf den Autobahnen

Nicht nur auf den Schienen, sondern auch auf den Straßen wird man den Streik schon am Sonntag merken, denn es werden mehr Lkws auf den Autobahnen unterwegs sein. Normalerweise gilt an Sonntagen ein Fahrverbot für diese, außer man hat eine Sondergenehmigung. Viele Bundesländer, darunter auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, haben das Fahrverbot jetzt aber für einen Tag gelockert. So soll ein Versorgungsengpass, also dass Waren und Lebensmittel möglicherweise am Montag in den Geschäften fehlen, vermieden werden.

Der Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte die Bundesländer darum gebeten, auf Kontrollen von Lkws am Sonntag zu verzichten.

