Im Öffentlichen Nahverkehr kann es am Donnerstag wieder Probleme geben. Wo Busse und Züge morgen ausfallen, erfährst du hier.

Die Gewerkschaft ver.di hat in ganz Deutschland zum Streik aufgerufen. In Baden-Württemberg werden die Beschäftigten der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) mitmachen. Deshalb kann es in diesen Städten und Regionen zu Verspätungen und Ausfällen kommen:

SWEG-Bahnlinien in den Netzen Ortenau, Ulmer Stern, Zollernbahn und Schwarzwälder Ring

Schwäbischen Alb-Bahn zwischen Gammertingen und Schelklingen

Züge der DB Regio am Kaiserstuhl zwischen Endingen und Gottenheim

Busse der SWEG in den Gebieten Kraichgau Wiesloch, Hohenlohe, Main/Tauber, Mittelbaden, Markgräflerland, Weil am Rhein, Landkreise Zollernalb, Sigmaringen, Reutlingen, Biberach und Tübingen

Bei einigen Tochterunternehmen der SWEG wird nicht gestreikt. So soll zum Beispiel in Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe alles normal laufen.

Warum wird gestreikt?

Ver.di will mit dem Streik durchsetzen, dass die Mitarbeiter der SWEG mehr Geld bekommen. Die Gewerkschaft verhandelt gerade mit den Eisenbahnunternehmen. Ver.di fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro im Monat und mehr Geld für Auszubildende. Die Eisenbahnunternehmen wollen das nicht bezahlen. Sie haben angeboten, dass die Mitarbeiter 300 Euro mehr pro Monat und eine steuerfreie Einmalzahlung von rund 1.000 Euro bekommen. Dieses Angebot hat ver.di nicht angenommen. Nach dem Streiktag soll weiter verhandelt werden.