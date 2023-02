In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird heute gestreikt. Auch Bus und Bahn können betroffen sein.

Die Angestellten im öffentlichen Dienst legen heute ihre Arbeit nieder. Das betrifft Krankenhäuser, Müllabfuhr, Kindertagesstätten und auch Bus und Bahn. In Pirmasens fahren zum Beispiel gar keine Busse mehr. In Baden-Baden wird bei den Stadtwerken gestreikt, dadurch dürften viele Busverbindungen ausfallen. Bevor du also losfährst, check am besten, ob bei dir überhaupt ein Bus fährt!

Darum gehts beim Streik

In ganz Deutschland gibt es 2,4 Millionen Angestellte beim Bund und den Kommunen. Für die fordern die Gewerkschaft ver.di und der Deutsche Beamtenbund mehr Geld wegen der hohen Inflation. Sie wollen für das nächste Jahr 10,5 Prozent mehr Lohn - mindestens aber monatlich 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber lehnen das ab.

Droht Streik am Flughafen?

Es könnte noch weitere Streiks geben: Ver.di-Chef Frank Werneke hat ein faires Angebot der Arbeitgeber gefordert. Sonst könnte weiter gestreikt werden, sagte er der ARD. Dann könnten auch Mitarbeitende an Flughäfen die Arbeit niederlegen.