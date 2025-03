Ist dein Paket nicht angekommen? Das ist der Grund📦⌛

Streik bei der Deutschen Post: Am Samstag wurde jedes zehnte Paket nicht zugestellt. Am Montag sollen sie ankommen.

Am Samstag wurden etwa jede zehnte Brief- und Paketsendung nicht zugestellt. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers blieben rund zwölf Prozent der Sendungen, die normalerweise an einem Tag zugestellt werden, liegen. Schon am Freitag war es ähnlich, da wurden auch etwa zehn Prozent der Sendungen nicht zugestellt.

Streik bei der Post

Zu Beginn der neuen Woche sollen die Pakete, die liegen geblieben sind, dann zügig zugestellt werden. Nach Einschätzung des Unternehmens sind am Samstag etwa 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. Am Freitag waren es wohl rund 7.700.

Das ist der Grund fĂĽr den Streik:



Verdi verhandelt für die Beschäftigten bei der Deutschen Post einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld.

AuĂźerdem geht es um mehr Urlaubstage. Laut Verdi sind die Pakete und damit auch die Arbeit immer schwerer geworden.

Das ist der Post aber zu viel. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Montag geplant.

