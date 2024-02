Wieder Streiks an Flughäfen angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa wieder zum Streik aufgerufen. Am Dienstagmorgen gehts los.

Der Streik soll dann bis Mittwoch um 7:10 Uhr dauern, also insgesamt mehr als 24 Stunden. Die Angestellten an den Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart sollen ihre Arbeit niederlegen.

Warum wird gestreikt? Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden:

Verdi fordert mehr Gehalt und die gleiche Inflationsausgleichsprämie für alle.

Ein weiterer Streitpunkt zwischen Gewerkschaft und Lufthansa ist die Frage, wie lange der neue Tarifvertrag laufen soll.

Die angekündigten Streiks sind nicht die ersten. Schon vor kurzer Zeit gab es Streiks an Flughäfen wegen der Verhandlungen: