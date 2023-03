Busse, Bahnen und Flugzeuge stehen still: Der Streik im öffentlichen Verkehr geht weiter - dieses Mal bundesweit.

Dazu hat die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen. Das heißt: Der gesamte Fern-, Regional- und Nahverkehr in Deutschland wird für einen Tag lahmgelegt.

Was bedeutet das für dich?

Der Streik beginnt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0:00 Uhr. Die Deutsche Bahn stellt dann den Fernverkehr komplett ein. Auch im Regionalverkehr soll kaum ein Zug unterwegs sein. Und: Wie schon in den letzten Tagen wird es auch Streiks im Nahverkehr geben. Das heißt, dass Busse und Straßenbahnen nicht fahren. Ein Notfahrplan sei nicht möglich, weil sehr viele Berufsgruppen streiken werden, so ein Sprecher der Deutschen Bahn. Dann einfach mit dem Auto fahren? Auch das könnte schwierig werden, denn diese Idee werden viele haben. Daher werden lange Staus erwartet.

Hier wird in Baden-Württemberg im ÖPNV gestreikt:

Mannheim

Heidelberg

Ludwigshafen

Stuttgart

Karlsruhe

Ulm

Baden-Baden

Freiburg

Esslingen

Heilbronn

Hier wird in Rheinland-Pfalz im ÖPNV gestreikt:

Mainz

Kaiserslautern

Pirmasens

Tipps für den Nahverkehr findest du hier:

Achtung: In diesem Fall können Schüler zu Hause bleiben

Weil von dem Streik auch Schulbusse betroffen sein werden, haben das baden-württembergische und das rheinland-pfälzische Kultusministerium eine Entscheidung getroffen. Wer am Montag nicht zur Schule kommen kann, darf zu Hause bleiben. Aber: Die Schule fällt nicht generell aus. Da viele auch zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto zur Schule kommen, gibt es in Baden-Württemberg ganz normalen Unterricht. Wer also problemlos kommen kann, muss das auch machen. Wer nicht kommen kann, muss in der Schule Bescheid geben. In manchen Schulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es auch eine andere Möglichkeit: Dort wird Fernunterricht wie zur Corona-Zeit angeboten. Ob das bei dir der Fall ist, erfährst du von deiner Schule.

Auch an Flughäfen wird gestreikt

An Flughäfen wird es wegen des Streiks auch Ausfälle geben. Der Flughafenverband ADV schätzt:

Rund 380.000 Geschäfts- und Privatreisende werden ihren Flug nicht antreten können.

Am Frankfurter und am Stuttgarter Flughafen wird es am Montag keine regulären Flüge geben. Am Hunsrück-Flughafen Hahn wird aber nicht gestreikt.

Du wolltest verreisen? Das kannst du jetzt tun!

Schau früh genug nach, welche Alternativen du hast. Gebuchte Tickets für Montag und Dienstag kannst du kostenlos stornieren oder bis zum kommenden Samstag benutzen. Sollte dein Flug ausfallen, muss dir die Fluggesellschaft entweder einen Ersatzflug oder Beförderungsmöglichkeit anbieten oder dir den Ticketpreis erstatten.

Bis wann geht der Streik?

Der Streik endet in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0:00 Uhr. Ab dann sollten wieder alle Busse und Züge fahren und auch der Betrieb an den Flughäfen wieder starten. Weil es aber durch den Streik zu so vielen Ausfällen kommt, kann es sein, dass es dann noch einige Stunden dauert, bis alles wieder normal läuft.

Warum wird eigentlich gestreikt?

Die Gewerkschaft Verdi will höhere Gehälter für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreichen: 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr. Die EVG verhandelt im Laufe der Woche mit den verschiedenen Bahnunternehmen über neue Löhne. Mit der DB wird erst wieder nach Ostern verhandelt.