Immer mehr streunende Katzen unterwegs

Viele von ihnen verhungern, weil sie nichts zu essen finden.

Die meisten streunenden Vierbeiner sind ehemalige Hauskatzen, die ausgebüxt sind oder ausgesetzt wurden. Sie haben nie gelernt zu jagen und ernähren sich deshalb hauptsächlich von Müll. Davon finden sie aber oft nicht genug und verhungern deswegen.

Im Raum Mannheim sollen rund 7.000 Streuner unterwegs sein. Deshalb kastriert die Tierärztin Christel Behle für die Tierfreunde aus Weinheim regelmäßig Streuner. So soll es weniger Katzen geben.

Eine Katze kriegt normalerweise drei bis vier Junge im Jahr. Wenn da zwei weibliche Tiere dabei sind, kriegen die nächstes Jahr auch wieder Junge und das Ganze explodiert.

Die Kastration ist aber sehr teuer. Rund 100 Euro kostet sie in der Tierarztpraxis. Das Tierheim Weinheim und Tierschützer haben dieses Jahr ungefähr 25.000 Euro dafür ausgegeben.

Kastrationspflicht?

Die Tierschützer wollen deshalb, dass alle Hauskatzen kastriert werden, damit es in Zukunft nicht noch mehr Streuner gibt. Die Stadt Weinheim schaut sich jetzt an, ob sie eine Rechtsverordnung - also eine Vorschrift - machen können, dass man seine Katze kastrieren lassen muss.

