Fühlst du dich abhängig von Social Media?

Immer erreichbar, immer online - das stresst offenbar viele Menschen in Deutschland.

"In meiner Freizeit bin ich stärker von sozialen Medien (Facebook, Instagram etc.) abhängig, als mir lieb ist" - stimmst du zu? Das wollte die Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen wissen und befragte Menschen in Deutschland. Von den 18- bis 34-Jährigen stimmten der Aussage drei Viertel der Befragten zu! Bei älteren Menschen waren es deutlich weniger, nämlich 32 Prozent.

Süchtig nach Likes?

Aber warum steckt man so viel Zeit in Social Media?

Likes, Kommentare und Reaktionen auf eigene Postings wirken wie eine Belohnung.

Viele Leute seien bereit, das eigene Profil aufzuhübschen, sagte er. Das koste Zeit, Nerven und löse Stress und Unzufriedenheit aus.

Für die Studie wurden 2.000 Menschen online befragt. Sie ist repräsentativ. Das heißt: Auch wenn nicht alle Deutschen befragt wurden, geben die Ergebnisse einen recht genauen Überblick, wie alle Deutschen antworten würden.

