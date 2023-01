Darfst du ab 16 oder 18 Jahren mitentscheiden? Die unterschiedlichen Altersgrenzen verwirren offenbar die Leute.

Wahlen gibt es viele in Deutschland: Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Bürgermeisterwahlen. Die Altersgrenze, ab der du wählen darfst, ist dabei oft unterschiedlich. Dies verwirrt besonders Jugendliche. Das steht in einer Studie der Otto-Brenner-Stiftung.

Was steht in der Studie?

Besonders deutlich war die Verwirrung im September 2021 in Berlin zu spüren. An einem Tag konnten die Bürger damals auf allen drei Ebenen abstimmen: Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen. Offenbar wussten rund zehn Prozent der 16- und 17-jährigen Berliner nicht, dass sie an der Kommunalwahl teilnehmen konnten.

Hier darfst du bei Kommunalwahlen schon ab 16 mitmachen:

Baden-Württemberg

Brandenburg

Bremen

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Hamburg

Berlin

Bremen

Wenn du hier wohnst, kannst du ab 16 bei Landtagswahlen teilnehmen:

Baden-Württemberg

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Hamburg

Bremen

Auch für die nächste Europawahl 2024 wird in Deutschland das Wahlalter 16 gelten. Für Bundestagswahlen gilt dagegen weiter die Altersgrenze 18 Jahre.

Das sind die Argumente, für und gegen das Wählen ab 16:

Rheinland-Pfalz will nicht, dass du schon mit 16 wählen gehen darfst: