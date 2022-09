Kannst du dir ein Leben ohne Arbeit vorstellen?

Wenn ja, dann bist du nicht allein! Es gibt immer mehr Menschen, die gerne ihren Job aufgeben würden.

Offensichtlich haben viele Leute keinen Bock mehr auf ihre Arbeit. Eine neue Studie des Umfrageinstituts YouGov zeigt: Fast die Hälfte der Menschen würde gerne in Teilzeit arbeiten. Sogar 56 Prozent der Befragten würden gar nicht mehr arbeiten, wenn sie nicht das Geld bräuchten. Vor der Corona-Pandemie waren es nur 40 Prozent.

Das steht im krassen Kontrast zu aktuellen Lage am Arbeitsmarkt: In Deutschland gibt es so viele offene Stellen wie nie zuvor: 1,9 Millionen.

Junge Menschen wollen mehr Freiheit

Viele junge Berufstätige wollen sich nicht mehr fest an einen Arbeitgeber binden. Viele wünschen sich mehr Freiheiten bei ihrer Arbeit. Sie wollen mitbestimmen, wo, wann und wie lange sie arbeiten. Außerdem sind sie eher bereit, den Job zu wechseln, wenn ein anderer Arbeitgeber attraktiver ist.

Würdest du gerne aufhören zu arbeiten? Auf jeden Fall, ich hätte echt Besseres zu tun 🏖 Nein, ich hab meinen Traumjob gefunden 👨‍🌾👨‍🍳👩‍🚒 Abschicken

Wenn du arbeitest, hast du Anspruch auf bezahlten Urlaub: