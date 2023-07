Studie: Was DICH gerade frustriert

Krieg, Preissteigerungen und Bürokratie: Bei diesen Zukunftsaussichten haben die Baden-Württemberger keinen Bock mehr!

Es sind keine einfachen Zeiten, in denen wir leben: Nach den Lockerungen der gröbsten Corona-Maßnahmen, startete schnell der Ukraine-Krieg. Und seitdem reißen die Meldungen über Inflation, Preissteigerungen und Ressourcenknappheit auch nicht mehr ab. Und als wäre das nicht schon genug, strugglen die meisten dauerhaft mit der deutschen Bürokratie. Eine Studie aus Baden-Württemberg zeigt: Frust macht sich breit!

Was frustriert DICH?

Aus dem "BaWü-Check" der Tageszeitungen im Südwesten geht hervor, dass ganze 83 Prozent der Befragten finden, dass es in Deutschland zu viel Bürokratie gibt. Vor allem genervt sind sie von Steuern, Gesundheit und Wohnen. Aber auch über bürokratische Hürden hinaus sind die Baden-Württemberger pessimistisch: Sorgen machen ihnen vor allem der Ukraine-Krieg und die Inflation. Hier gaben nur 12 Prozent an, positiv in die Zukunft zu schauen.

Aber es ist nicht immer alles schlecht. Wir zeigen dir auch die Sonnenseite der täglichen News: