Schulen dicht wegen Corona: Sind Schüler deshalb weniger intelligent?

Schulen zu = schlechterer IQ: Eine Studie aus Trier legt dieses Ergebnis nahe. Doch so einfach ist es dann doch nicht.

Die Studie der Uni Trier wird in der Wissenschaft heftig diskutiert. Warum? Dazu muss man die Ausgangslage kennen: Das Forschungsteam hatte 420 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 aus Rheinland-Pfalz auf ihren IQ geprüft - und zwar nach Pandemiebeginn. Da waren die Schulen wegen Corona zu. Bei den Intelligenztests erreichten die Schülerinnen und Schüler deutlich weniger Punkte als Vergleichsgruppen in den Jahren 2002 und 2012.

Deshalb wird die Studie diskutiert

Es gibt mehrere Haken: Zum einen ging rund die Hälfte der Teilnehmenden in sogenannte Hochbegabtenklassen. Zum anderen sagen Fachleute, dass die schlechteren Tests nicht unbedingt an den geschlossenen Schulen gelegen haben müssen. Es könnte auch andere Gründe dafür geben - zum Beispiel, dass junge Leute mittlerweile deutlich länger am Smartphone sind, heißt es.

Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen nicht grundsätzlich, dass die Studie falsch sei. Unabhängige Fachleute halten es durchaus für möglich, dass geschlossene Schulen zu schlechteren IQ-Ergebnissen führen können. Kritik gibt es, weil man die Ergebnisse nicht verallgemeinern und zum Beispiel einfach so auf alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland übertragen kann. Dafür hätten die Testpersonen nach anderen wissenschaftlichen Regeln ausgesucht werden müssen.