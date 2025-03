Machen Noise-Cancelling-Kopfhörer krank? Davor wird jetzt gewarnt!

Noise-Cancelling-Kopfhörer sind praktisch. Doch jetzt wurde festgestellt, dass es auch Probleme damit geben könnte.

Mediziner aus England sind besorgt, dass das Herausfiltern von Geräuschen im Alltag negative Folgen haben könnte. Der Grund: Ihnen ist aufgefallen, dass immer mehr Erwachsene mit Hörproblemen zu ihnen kommen. Bei Tests stellten sie dann aber fest, dass das Gehör der Personen an sich in Ordnung ist - das Problem muss also ihrer Meinung nach im Gehirn liegen.

Probleme durch Noise-Cancelling-Kopfhörer: Das wurde herausgefunden

Laut den Berichten von "BBC" und "The Guardian" sagen die Mediziner, dass die Betroffenen Probleme beim Verstehen von Gesprächen haben, wenn es sehr laut ist oder undeutlich gesprochen wird.

Sie könnten oft auch nicht erkennen, woher ein Geräusch kommt.

Die Krankheit nennt sich auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS).

Die Mediziner vermuten, dass sie dadurch kommen könnte, dass die Betroffenen oft Noise-Cancelling-Kopfhörer benutzen.

Weil so Nebengeräusche oft herausgefiltert werden, könne das Gehirn die normalen Geräusche im Alltag vermutlich nicht mehr richtig verarbeiten.

Unsere Kollegen von DASDING haben mit HNO-Arzt Andreas Nowack darüber gesprochen, ob Noise-Cancelling-Kopfhörer wirklich Probleme machen können:

Können wir wirklich verlernen, Geräusche zu erkennen? Ja! Dauer 0:20 min Können wir wirklich verlernen, Geräusche zu erkennen? Ja!

So geht es jetzt weiter!

Einen wissenschaftlichen Beweis für die Theorie haben die Mediziner aus England allerdings noch nicht. Deshalb wollen sie eine Studie dazu durchführen, um den Zusammenhang von Hörschäden und Noise-Cancelling-Kopfhörern genauer zu erforschen. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es aber noch nicht.

💡 Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr so gut hören kannst, solltest du das bei einem Arzt abchecken lassen.