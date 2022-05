Zwei von drei Menschen geht es schlechter wegen der Pandemie!

Bewegungsmangel, Rückenschmerzen und psychische Probleme - so geht es vielen Menschen seit der Corona-Pandemie.

Das geht aus der Studie "Fitness 2022" der Pronova Betriebskrankenkassen hervor. Bei etwa zwei von drei über 18-Jährigen hat sich laut der Studie der Gesundheitszustand in den letzten zwei Jahren verschlechtert. Für die Studie wurden im Januar tausend Menschen unter 18 befragt. Das sind die häufigsten Beschwerden:

Bewegungsmangel (35 Prozent)

Rücken- und Nackenschmerzen (27 Prozent)

Psychische Probleme (24 Prozent)

Mentale Probleme bei jungen Leuten

Besonders Menschen unter 30 gaben in der Studie an, seit der Corona-Pandemie unter psychischen Problemen zu leiden. Also zum Beispiel unter depressiven Stimmungen, Ängsten oder Aggression. Außerdem gab diese Gruppe an, am häufigsten Rücken- und Nackenschmerzen zu haben.

