Bei der Polizei gibt es etwas öfter muslimfeindliche Einstellungen als bei allen anderen Menschen.

Auch gegenüber Obdachlosen kommen Vorurteile unter den Beamten öfter vor. Das hat eine Befragung bei der Polizei ergeben, die das Innenministerium beauftragt hat. Dazu wurde jetzt ein Zwischenbericht vorgestellt. Dieser sagt: Insgesamt lassen sich bei der Polizei "menschenfeindliche Positionen" genauso feststellen wie in der gesamten Bevölkerung. Dazu zählen beispielsweise Fremdenfeindlichkeit, Sexismus oder auch Judenfeindlichkeit.

Nice to know: Bei jüngeren Polizisten oder Polizisten, die noch nicht so lange dabei sind, kommen menschenfeindliche Positionen seltener vor.

WTF: Verschwörungstheorien bei der Polizei?!

Bei der Studie wurde ebenfalls festgestellt, dass 14 Prozent der Befragten Aussagen zustimmen, die in den Bereich der Verschwörungstheorien fallen. So glauben einige Polizisten an geheime Organisationen, die politische Entscheidungen beeinflussen.

Was stört die Polizisten?

In der Studie ging es auch darum, was die Polizisten bei ihrem Job belastet. Die Beamten sind genervt von schlechter Ausstattung. Außerdem sind die Polizisten vom Personalmangel gestresst. Besonders belastend ist der Umgang mit Opfern von Straftaten - speziell, wenn es sich dabei um Kinder handelt.

In der Vergangenheit wurde immer wieder über Rassismus bei der Polizei berichtet. Dabei ging es auch um fremdenfeindliche Aussagen in Chatgruppen: