Tankrabatt: Andere sparen, Baden-Württemberger haben Pech?

Der Tankrabatt gilt für ganz Deutschland: Alle Leute müssten also gleich viel sparen - eigentlich...

Menschen im Süden von Deutschland sparen an der Tankstelle zwar auch - aber offenbar nicht so viel wie Leute in anderen Bundesländern. Das hat das Instituts der deutschen Wirtschaft rausgefunden, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Konkret geht es um das Saarland, Bayern und Baden-Württemberg. Die Preise für E10 und Diesel sind demnach im Durchschnitt hier am wenigsten gesunken.

Die Zahlen im Vergleich

Baden-Württemberg:

E10: 23,1 Cent billiger

Diesel: 8,0 Cent billiger

Bremen:

E10: 28,5 Cent billiger

Diesel: 12,0 Cent billiger

Woher die Unterschiede zwischen den Ländern kommen, sei nicht klar, sagte ein Fachmann des Instituts. Seine Vermutung: Es könnte daran liegen, aus welcher Raffinerie der Sprit kommt. Raffinerien sind Firmen, die Sprit aus Erdöl herstellen. Außerdem sagt der Experte, dass es auch große Unterschiede zwischen einzelnen Tankstellen gibt.

