So viele Ukrainer wollen in Deutschland bleiben

Seit dem russischen Angriffskrieg flüchten Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Mehr als die Hälfte will bleiben.

Um die Zahlen rauszufinden, hat unter anderem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Menschen in einer Studie befragt. Ergebnis: Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die zwischen Februar und Mai 2022 gekommen sind, sind es 59 Prozent, die bleiben wollen. Bei später Zugezogenen sogar 69 Prozent. Laut den Daten geht es um etwa eine Million Menschen, die seit dem Krieg in Deutschland Schutz gesucht haben.

Geflüchtete Ukrainer in Deutschland: Bleiben oder zurückgehen?

Ob jemand zurück möchte oder nicht, hängt laut Studie stark davon ab, wie der Krieg ausgeht und wie die wirtschaftliche Lage in der Ukraine sein wird - also ob man zum Beispiel Geld verdienen und sein Leben finanzieren kann.

Sollten die Menschen dauerhaft bleiben, könnte das mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland "eine Chance für beide Seiten" sein, sagen die Studienmacher. Allerdings sieht die Studie auch Verbesserungsbedarf: So arbeiteten viele Geflüchtete in einem schlechteren Job als vorher in ihrer Heimat. Die Menschen bräuchten weiter Hilfe, um zum Beispiel Deutsch zu lernen oder damit ihre Abschlüsse anerkannt werden.

Wer war an der Studie beteiligt? Hinweis zur Quelle: Um diese Zahlen herauszufinden und auszuwerten wurde zsammengearbeitet. Beteilicht waren: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ)

Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin)

