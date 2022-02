Ihr zieht zusammen? So kannst du der Wissenschaft helfen

Für eine Studie werden Teilnehmer gesucht: Wie kommen junge Paare klar, die grade zusammengezogen sind oder das planen?

Welche Schwierigkeiten und Lösungen junge Paare beim Zusammenleben haben, untersucht die Uni Mainz zusammen mit der Uni Heidelberg. Wer bei der Studie mitmacht, soll online fünf Mal pro Tag kurze Fragen zu sich und der Beziehung beantworten - für insgesamt zehn Tage. Außerdem stellt das Forscherteam auch davor und danach noch Fragen, zum Beispiel welche persönliche Eigenschaften die Teilnehmer haben.

Wann zusammenziehen? Die bisherigen Ergebnisse

Bis jetzt hat die Studie schon herausgefunden, dass Menschen etwa 25 Jahre alt sind, wenn sie mit ihrem Partner zusammenziehen. Das ist aber nur der Durchschnitt - es gibt also auch welche, die jünger oder älter sind. Die Hälfte der Paare ist in eine neue Wohnung gezogen, die andere Hälfte ist in die Wohnung des Partners miteingezogen.

Weitere Paare gesucht

Das Forscherteam arbeitet weiterhin an der Studie und sucht Freiwillige. Wer zuverlässig mitmacht, bekommt eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Wenn du dabei sein willst, solltest du diese Voraussetzungen erfüllen:

du bist seit mindestens drei Monaten in einer festen Beziehung

du wohnst seit höchstens 4 Wochen mit deinem Partner zusammen

du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt

Weitere Infos zur Studie gibt es hier.