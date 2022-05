So kannst du deine Gesundheit verbessern!

Verbringst du viel Zeit an deinem Handy? Mit einer kleinen Veränderung kann es dir jetzt besser gehen.

Forschende der Ruhr-Universität Bochum haben untersucht, wie sich die Nutzung von Handys auf die Gesundheit auswirkt. Dabei wurde festgestellt: Menschen, die ihr Smartphone weniger nutzen als vorher, ging es deutlich besser! Die Uni erklärt, dass die Testpersonen zufriedener mit ihrem Leben waren, weniger rauchten und seltener Depressionen oder Angstzustände hatten.

So geht's!

Für den Test gab es drei Gruppen. Eine Gruppe nutzte das Handy ganz normal weiter, die zweite Gruppe verzichtete komplett und die dritte Gruppe nutzte das Smartphone weniger. Dabei wurde festgestellt: Ein komplettes Handy-Verbot ist gar nicht notwendig! Es reicht schon etwa eine Stunde weniger pro Tag, um sich besser zu fühlen.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

