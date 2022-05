Tornados in NRW: Verletzte und schlimme Schäden

Videos im Netz zeigen die Wirbelstürme und die Schäden, die entstanden sind. In RLP ist ein Mann gestorben.

In Nordrhein-Westfalen hat es vor allem Paderborn und Lippstadt schwer getroffen. Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst dort drei Tornados bestätigt. Das Unwetter beschädigte in NRW viele Häuser und Autos. Dachziegel und andere Sachen wurden durch die Luft gewirbelt und verletzten Menschen. In Paderborn werden 43 Verletzte gemeldet, 30 davon sind in Krankenhäusern. In Lippstadt stürzten Bäume an einem Freibad um und blockierten den Ausgang. 120 Leute konnten erstmal nicht mehr raus aus dem Bad, berichtet die Feuerwehr.

Mann stirbt nach Stromschlag

In Rheinland-Pfalz ist ein Mann durch das Unwetter gestorben. Der 38-Jährige ging in Wittgert (Westerwaldkreis) in einen überfluteten Keller und bekam dort einen Stromschlag. Schwere Schäden gab es nach Polizeiangaben unter anderem in Koblenz, Neuwied und Andernach. Hier sollen große Hagelkörner viele Autos beschädigt haben.

Probleme im Bahnverkehr

Wenn du heute in NRW und Rheinland-Pfalz mit der Bahn fahren willst, schau vorher nach, was auf deiner Strecke los ist. Viele Linien wurden durch umgestürzte Bäume blockiert.

Hier siehst du ein Video, das in Paderborn aufgenommen wurde und den Tornado zeigen soll:

Und hier zwei Videos aus Lippstadt:

Vor einem Tag gab schon die ersten Unwetter. Besonders betroffen war dabei Ludwigsburg in Baden-Württemberg: