Hier ist morgen Schule KEIN Muss!

Es ist ein heftiger Sturm angekündigt. Deshalb müssen in Rheinland-Pfalz nicht alle zur Schule kommen.

An diesem Donnerstag sollen Schülerinnen und Schüler beziehungsweise ihre Eltern selbst entscheiden, ob der Weg zur Schule sicher ist oder nicht. Grund ist eine Sturmwarnung.

Schule informieren

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium teilte mit, dass man überlegen müsse, ob am Donnerstag der Schulweg trotz der Sturmwarnung zumutbar sei. Die Sicherheit gehe immer vor, so das Ministerium. Aber - wichtig: Wer nicht kommt, muss die Schule benachrichtigen! Die Regelung gilt für alle, die in Rheinland-Pfalz zur Schule gehen.

Mehrere Stürme und Gewitter kommen auf Deutschland zu. Dabei wird mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde gerechnet. In Nordrhein-Westfalen fällt der Unterricht deshalb an allen Schulen aus.

Für Baden-Württemberg gilt übrigens eine ähnliche Regelung:

Schulen: STURMfrei möglich!