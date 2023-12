Achtung Sturm! So heftig wird "Zoltan"

Von wegen Schnee: In den kommenden Tagen bringt der Sturm "Zoltan" starken Wind, an manchen Orten droht Hochwasser.

In den vergangenen Tagen gab es schon ordentlich Wind. Aber jetzt wird es noch einmal heftiger. Der Deutsche Wetterdienst warnt unter anderem vor Dauerregen und starkem Wind bis hin zu Orkanböen. Dann könnten auch Bäume umfallen.

Hochwasser und starker Wind

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz soll es vor allem in den Mittelgebirgen heftig werden. Aus Sicherheitsgründen bleiben Weihnachtsmärkte geschlossen - zum Beispiel in Baden-Baden und Konstanz.

Sturmtief Zoltan weht jetzt über die Pfalz Dauer 0:33 min Von wegen Schnee: In den kommenden Tagen bringt der Sturm "Zoltan" starken Wind, an manchen Orten droht Hochwasser.

Am heftigsten soll es in Norddeutschland werden. Unter anderem an den Küsten in Deutschland rechnen Fachleute mit Sturmfluten und Hochwasser. Der Sturm beeinflusst auch Flugzeuge. So wurden auf dem Flughafen von Amsterdam für heute 200 Flüge gestrichen.

Gibt es an Weihnachten noch Schnee?! ⛄️

Das wird wohl eher nichts, sagt der Wetterdienst. Der Grund ist, weil der Sturm für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Luft zu uns bringt. Es wird dann eher Regen geben.

Hier siehst du die Wettervorhersage für Deutschland und Rheinland-Pfalz:

Heißer als gewöhnlich: Das gilt nicht nur für Weihnachten: