Achtung! Hier bremst der Sturm die Bahn aus

Der Sturm über Deutschland ist ziemlich heftig: Bäume stürzen um, es gibt Hochwasser und viele Züge fallen aus.

Am heftigsten ist es gerade in Norddeutschland. In Hamburg gab es in der Nacht eine Sturmflut. Der Fischmarkt und die umliegenden Straßen stehen komplett unter Wasser.

❗️ Der Deutsche Wetterdienst warnt unter anderem vor Dauerregen und starkem Wind bis hin zu Orkanböen. Die Sturmwarnung gilt noch bis Samstagmorgen. ❗️

Bahn hebt Zugbindung für Freitag auf

Schon am Donnerstag sorgte der Sturm dafür, dass Bäume auf Straßen, Gebäude und Stromleitungen stürzten. Viele Züge fielen aus, weil Bäume von den Gleisen geräumt werden mussten. Auch heute kommt es noch zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen sind unter anderem:

ICEs und ICs, die von Hamburg oder Hannover über Kassel nach Frankfurt, Stuttgart oder Basel fahren

ICs von Münster über Siegen nach Frankfurt oder Stuttgart

Hier kannst du checken, ob deine Strecke betroffen ist!

Die Deutsche Bahn hat für heute die Zugbindung für alle Fahrten aufgehoben. Du kannst dein Ticket also auch in anderen Zügen oder auf anderen Strecken zu deinem Ziel nutzen. Bevor du los fährst, solltest du dich bei der Bahn informieren, ob dein Zug fährt.

Deutsche Bahn rechnet wegen Sturm noch mit weiteren Einschränkungen Dauer 0:34 min Deutsche Bahn rechnet wegen Sturm noch mit weiteren Einschränkungen

Frau auf Weihnachtsmarkt von Tanne erschlagen

So sieht es in BW und RLP aus

Der Sturm ist auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angekommen. Am Donnerstag hatten zum Beispiel die Weihnachtsmärkte in Baden-Baden, Konstanz und Singen aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auf dem Bodensee fuhr außerdem keine Autofähre - zum ersten Mal seit sechs Jahren. Im Westerwald gab es in mehreren Orten Stromausfall.

Hier siehst du die Wettervorhersage für Deutschland und Rheinland-Pfalz:

Heißer als gewöhnlich: Das gilt nicht nur für Weihnachten: