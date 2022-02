Heftiger Sturm trifft Hamburg und Nordseeküste!

Polizei und Feuerwehr sind ohne Pause im Einsatz. Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr im Norden ein.

Hamburg hat es besonders hart getroffen: 750 Unwettereinsätze bis zum Sonntagmorgen! Eine schwere Sturmflut hat den Fischmarkt in St. Pauli überschwemmt. Im Hamburger Hafen hat sich sogar ein Schiff unter einer Brücke festgefahren.

Sturmflut am Sonntag?

Das Bundesamt für Seeschifffahrt warnt vor einer Sturmflut an der deutschen Nordseeküste im Verlaufe des Sonntagmittags. In Hamburg droht eine ähnliche Flut wie bereits in der Nacht. An der Nordseeküste wird etwas weniger Hochwasser erwartet. Die Gefahr bestehe bis ca. 14:30 Uhr.

Bahn stellt Verkehr ein

Im Norden und Nord-Osten Deutschlands ist der Bahn-Verkehr auch am Sonntag sehr stark beeinträchtigt - auf einigen Strecken fährt die Bahn gerade gar nicht mehr. Wenn du aktuell in diese Regionen fahren willst, solltest du dir vorher die Fahrpläne auf der Webseite der Deutschen Bahn anschauen.

Tonight's #storm front hit #Hamburg hard. And it's still storming. #Sturmflut #Sturm https://t.co/CTdYrYnQsi https://t.co/1ncBqP3zX2