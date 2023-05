Die Mail ist am Donnerstagmorgen beim Thomas-Mann-Gymnasium angekommen.

Ein Pressesprecher der Polizei Karlsruhe erklärte gegenüber dem SWR, dass das Gebäude nicht durchsucht wurde, da am Morgen noch keine Schüler vor Ort gewesen seien. In einem offiziellen Tweet der Polizei klingt das anders. Demnach sei das Gebäude doch durchsucht worden. In einer Pressemeldung und auf telefonische Anfrage von NEWSZONE sprach die Polizei von "Durchsuchungsmaßnahmen", die stattgefunden haben.

#Infopost: Augrund einer verdächtigen Wahrnehmung gab es heute Morgen einen größeren #Polizeieinsatz am Thomas-Mann-Gymnasium in #Stutensee. Das Gebäude wurde durchsucht. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. #EntwarnungEure #Polizei #Karlsruhe#Stutensee0405 pic.twitter.com/Q8NbN1eD5G

Was stand in der Mail?

Das will die Polizei aktuell noch nicht sagen. Sie soll aber in jedem Fall bedrohlich gewesen sein. Die Polizei Karlsruhe erklärte außerdem, dass die Beamten bei solchen Drohungen erst mal immer von einer ernsten Lage ausgehen. Dementsprechend war die Polizei auch mit einem starken Aufgebot am Start.

Unbekannter Absender

Wer die Mail geschickt hat, wissen die Beamten nicht. Die Person soll jetzt ermittelt werden. Der Schultag ist für die 800 Schüler des Gymnasiums jedenfalls gelaufen. Der Unterricht fällt den ganzen Tag aus.