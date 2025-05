In der Stuttgarter Innenstadt hat ein E-Auto in einem Parkhaus gebrannt. Das sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Das E-Auto ist am Freitag gegen 09:30 Uhr in einer Tiefgarage in der Sophienstraße in Brand geraten. Auch ein daneben geparktes Auto wurde beschädigt, so die Feuerwehr. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Das ist sonst bekannt:

Das Feuer wurde am Vormittag vollständig gelöscht. Aber einfach sei das nicht gewesen: Es habe in dem Parkhaus eine "Nullsicht" geherrscht, sagte Feuerwehrsprecher Daniel Anand dem SWR.

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden wegen der starken Rauchentwicklung umliegende Gebäude geräumt,

Momentan vermutet die Polizei als Brandursache einen technischen Defekt.

Wie hoch die Schadenssumme ist, sei noch unklar.

Verletzt habe sich niemand.

