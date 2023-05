Das Reisebüro liegt in einem türkischen Viertel in Stuttgart. Wurde das Feuer aus politischen Gründen gelegt?

Das will die Polizei jetzt checken und hat den Fall an die Ermittler des Staatsschutzes übergeben. Die sollen prüfen, ob die mutmaßliche Brandstiftung einen politischen Background hat. Wichtig: Safe ist bisher noch nichts. Die Polizei hat noch keine konkreten Erkenntnisse zu den Tätern oder möglichen Motiven.

Feuer in Stuttgarter Reisebüro: Was ist passiert?

Zu dem Brand ist es in der Nacht auf Freitag in dem Reisebüro in Stuttgart-Feuerbach gekommen. Laut Polizei waren zwei Männer vom Tatort geflüchtet - sie wurden bisher noch nicht identifiziert. Durch das Feuer ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Türkischer Außenminister kritisiert Deutschland

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat sich zu dem Brand geäußert und den Betroffenen sein Mitgefühl ausgesprochen. Er hat auch gesagt, dass er nichts gegen Deutschland hat, aber leider hat das Land "in diesen Angelegenheiten kein sauberes Register". Viele Angriffe auf Türken seien nicht aufgeklärt worden.

FYI: In der Türkei steht in wenigen Tagen die Stichwahl zwischen Recep Tayyip Erdoğan und Kemal Kılıçdaroğlu an.