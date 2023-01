Zeigt sich die gesuchte Geldtransporter-Diebin aus Stuttgart auf TikTok?

Die Polizei sucht eine Frau, die mehr als eine Million Euro geklaut hat. Ein TikTok könnte sie jetzt auffliegen lassen.

In dem Video sieht man eine Frau und einen Mann in einem Auto. Sie fahren durch eine Stadt und singen bei einem schon älteren Balkan-Lied mit. Eigentlich ein komplett normales Video. Aber: In den Kommentaren steht, dass die Frau die gesuchte Geldtransporter-Diebin aus Stuttgart sein soll.

Was ist passiert?

Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, dass die Angestellte einer Firma für Geldtransporte mehr als eine Million Euro gestohlen hat. Seitdem sucht die Polizei die Frau aus Stuttgart in ganz Europa. Es gibt sogar eine Belohnung. Wer Hinweise geben kann, die zur Festnahme der Verdächtigen führen, bekommt fast 40.000 Euro.

Wir suchen mit Echtbildern nach einer 42-Jährigen, die im Oktober 2022 unter Ausnutzung ihres Angestelltenverhältnisses über eine Million Euro gestohlen haben soll. Zur PM ▶ https://t.co/oVq2aZ7h72 und zu den Echtbildern ▶ https://t.co/hyIO6uLPNc Eure #Polizei #Stuttgart https://t.co/DAh4duXkYD

Wo ist die Geldtransporter-Diebin?

Auf dem TikTok-Account wurden schon mehrere Videos mit der Frau gepostet. In den Kommentaren finden sich immer wieder Hinweise, dass es die Gesuchte sein soll. Eine Bestätigung von ihr gibt es nicht. Man kann auch nie erkennen, wo genau sie sich aufhält. Bei dem Mann, der in dem Video zu sehen ist, sieht das aber anders aus. Er postet zum Beispiel Videos aus Mannheim und vom Stuttgarter Flughafen. Es könnte also sein, dass sich die vermeintlich Gesuchte auch noch in der Gegend aufhält.

Die Polizei will sich jetzt noch nicht dazu äußern, ob die Frau im Video tatsächlich die Gesuchte ist.

Du kannst helfen? Falls du die Verdächtige siehst oder andere wichtige Infos hast, ruf die Polizei an (0711/ 8990-5778) oder schreib eine E-Mail an stuttgart.pp@polizei.bwl.de.

Hier kannst du dir das TikTok-Video anschauen:

Kylie Jenner hat endlich enthüllt, wie der neue Name ihres Sohnes ist: