In der Stuttgarter Innenstadt ist nach Polizeiangaben ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Es war wohl ein Unfall.

Nach dem tödlichen Autounfall in Stuttgart am Freitagabend ist der Fahrer wieder frei. Laut Polizei muss der 42-jährige Deutsche nicht in Untersuchungshaft. Er ist nicht vorbestraft, die Behörden ermitteln aber wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

Alle Verletzten waren bereits am Samstagmorgen außer Lebensgefahr, so die Polizei. Zuvor hatte die Polizei die Zahl der Verletzten von sieben auf acht korrigiert - darunter sind auch Kinder. Eine Frau war laut Polizei bei dem Unfall gestorben.

Update: Tödlicher Unfall in Stuttgart Dauer 0:34 min Update: Tödlicher Unfall in Stuttgart

Auto fährt in Stuttgart in Menschenmenge: Was ist passiert?

Laut Polizei passierte das Ganze am Freitagabend um 17:50 Uhr.

Ein schwarzer Geländewagen fuhr in eine Menschenmenge. Auf Höhe der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck kam das Auto zum Stehen.

Auf Höhe der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer soll ein 42-jähriger Deutscher sein.

Der Mann sei vor Ort festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann nicht mit Absicht in die Menschenmenge gefahren ist, hieß es am Abend:

Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass es sich bei dem tragischen Ereignis am Olgaeck um einen Verkehrsunfall handelt.