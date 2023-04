Mehr Gewalt an Bahnhöfen: Stuttgart und Mannheim an der Spitze

Gewalt, Drogendeals, Randale - im letzten Jahr ist es an Bahnhöfen in BW zu viel mehr Straftaten gekommen. Warum?

Besonders die Zahl der Gewalt-Straftaten ist an den Bahnhöfen heftig gestiegen. Im letzten Jahr um 42 Prozent auf 2.538 Fälle. Das hat das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage eines AfD-Bundestagsabgeordneten geantwortet. Aber auch in allen anderen Bereichen hat die Kriminalität deutlich zugenommen. Dazu zählen Diebstahl-, Drogen- und Waffendelikte.

Stuttgart und Mannheim an der Spitze

Der Stuttgarter Bahnhof führt die Negativ-Liste bei Gewalt-Straftaten an. Dort ist es im vergangenen Jahr zu 286 Fällen gekommen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Mannheim und Freiburg. In Mannheim hingegen kommt es zu den meisten Straftaten im Zusammenhang mit Diebstahl, Drogen und Waffen. Die meisten Sexualstraftaten hat es am kleinen Bahnhof im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt gegeben.

Mehr Straftaten an Bahnhöfen: Daran liegt es

Das Bundesinnenministerium sagt, dass an den Bahnhöfen mit dem Auslaufen der Corona-Regeln wieder deutlich mehr los ist. Am Stuttgarter Bahnhof reisen täglich rund 255.000 Menschen - in Mannheim 118.000. Das führe auch zu mehr Straftaten.

