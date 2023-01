Stuttgart: Polizei hat gesuchte Millionendiebin geschnappt

Und zwar dort, wo ihre Flucht begonnen hat: Am Stuttgarter Flughafen.

Die Angestellte einer Geldtransportfirma steht im Verdacht, über eine Million Euro gestohlen zu haben, so die Polizei. Seit Oktober suchten Ermittler die Frau aus Stuttgart in ganz Europa. Am Montagabend haben sie sie am Flughafen festgenommen. Die Beamten teilten weiter mit:

Wo das Geld ist, ist noch nicht bekannt.

Die mutmaßliche Täterin hat über ihren Rechtsanwalt angekündigt, sich zu stellen.

Sie sitzt jetzt in U-Haft.

Hat die Millionendiebin sich auf TikTok verraten?

Zeigt sich die gesuchte Geldtransporter-Diebin aus Stuttgart auf TikTok?