In Stuttgart hat am Montagabend ein Streifenwagen gebrannt. Deshalb war ein Hubschrauber im Einsatz.

Damit hatte die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag in Stuttgart-West nach zwei Menschen gesucht. Zeugen hatten die beiden kurz vor dem Brand an dem Auto gesehen. Die Polizei spricht von Brandstiftung.

Suchaktion mit Hubschraubern erfolglos: Wer kann helfen?

Der Hubschraubereinsatz wurde in der Nacht beendet. Die Polizei sucht aber seitdem mit "Kräften am Boden" weiter nach den Männern. Auf Twitter wurde diese Beschreibung der beiden gesuchten Personen veröffentlicht:

zwei Männer

etwa 1,80 Meter groß

schwarz gekleidet

Wer Hinweise hat, die bei den Ermittlungen helfen können, soll sich bei der Polizei melden. Du kannst einfach dort anrufen (Telefon: 0711/89905778).