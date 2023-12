30k für ein "Porno-Festival" in Stuttgart - was steckt dahinter?

Der Gemeinderat von Stuttgart hat die Finanzen für 2024/25 geregelt - und will Pornos finanzieren?! Check hier die Lage.

Das Porno-Festival, um das es geht, heißt "Natural Instincts". Es fand bereits zwei Mal statt - zuletzt im Mai 2023 - und wurde bisher von Ehrenamtlichen organisiert. Mit den beschlossenen 30.000 Euro des Stuttgarter Gemeinderats soll sich das ändern.

Worum gehts bei "Natural Instincts"?

"Natural Instincts" beschreibt sich auf seiner Website als "Porno-Film-Kunst-Festival" mit anschließender Party. Dieses Jahr werden Filme wie "F*ck Them All" oder "What About My Butt?" gezeigt. Der Fokus liegt auf Consent und Sexpositivity. Um einen sicheren Raum zu garantieren, treffen die Veranstalter unterschiedliche Maßnahmen. Um Tickets muss man sich zum Beispiel bewerben. Ausgesucht wird dann nach Geschlechtervielfalt und Mindset. Das Ziel des Festivals:

Wir möchten einen Raum schaffen, in dem Menschen zusammenkommen und ihre Sexualität in all ihren Facetten feiern und ausleben können.

Sexualität erforschen oder Pornos gucken - diese Perspektiven gibt es:

Die erste Ausgabe des Festivals 2021 war nach Angaben der Gründerin ausverkauft und wurde vom Stuttgarter Publikum wohl sehr positiv aufgenommen. Das Besondere am Festival war für sie, dass "viele Fragen gestellt und offen über die Filme, Sexualität und persönliche Erfahrungen gesprochen" wurde.

Die Kritik: Mit dem Budget würde die Stadt Pornos finanzieren. Unter anderem die CDU kritisiert, dass mit diesem Beschluss "hart erarbeitetes Steuergeld" verbrannt und viele "Stuttgarter vor den Kopf" gestoßen würden. Die SPD, die auch für den Antrag gestimmt hat, sieht es eher als "feministisches Festival, das Tabus rund um das Thema Sexualität bricht".

