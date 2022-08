S-Bahn Stuttgart: Sehr viele Züge fallen aus!

ℹ️Bei regelmäßigen Untersuchungen an Zügen der BR430 hat die S-Bahn Stuttgart eine erhöhte Abnutzung an Rädern festgestellt, weshalb die Fahrzeuge umgehend in der Werkstatt untersucht werden müssen und daher nicht eingesetzt werden können. 👉weitere Infos https://t.co/h7YtwAuo3B