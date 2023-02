Deswegen blieb der Faschingsmüll in Stuttgart erst mal liegen

Normalerweise sorgt die Müllabfuhr nach dem Faschingsumzug dafür, dass alles wieder sauber ist, doch heute...

...ist das anders. Wie auch schon am Dienstag streikt die Müllabfuhr in Stuttgart. Stattdessen sind private Reinigungsfirmen unterwegs, um den Faschingsmüll zu beseitigen.

Warnstreik

Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter der Müllabfuhr zum Streik aufgerufen. Die Stadt teilte mit, dass es einige Tagen dauern wird, bis die Müllabfuhr wieder ganz normal arbeitet und Abholtermine für den Hausmüll eingehalten werden können.

Warum wird gestreikt?

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr gehören zum öffentlichen Dienst. Sie werden von der Stadt bezahlt und möchten wie rund 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in ganz Deutschland mehr Geld. Konkret fordern sie über die Gewerkschaft ver.di und den Beamtenbund (dbb) mindestens 500 Euro mehr Lohn beziehungsweise ein Plus von 10,5 Prozent. Bund und Städte wollen das aber bisher nicht zahlen. Am Mittwoch und Donnerstag treffen sich beide Seiten in Potsdam, um zu verhandeln.