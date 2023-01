Hier gibt es bald eine messerfreie Zone 🔪

Ein Messer mit einer Klingenl├Ąnge von mehr als vier Zentimetern darfst du in der Innenstadt nicht mehr dabei haben.

Falls dich die Polizei erwischt, musst du eine Strafe zahlen. Stuttgart f├╝hrt damit als erstes im S├╝dwesten so eine Regel ein. In anderen Gro├čst├Ądten, wie K├Âln oder Hamburg gibt es ├Ąhnliche Regeln. Zeitweise sind Messer dann im Cityring und dem Stadtgarten zeitlich verboten. Das will der B├╝rgermeister Frank Nopper damit erreichen: "Die ├Âffentliche Sicherheit sowie das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen in Stuttgart zu verbessern."

F├╝r das Verbot stimmten die CDU, Gr├╝nen, Freien W├Ąhler und die AfD. Dagegen sind die FDP, SPD und das Linksb├╝ndnis.

Wann gilt das Verbot?

Das Verbot soll in den N├Ąchten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag gelten. Zus├Ątzlich sind Messer auch vor Feiertagen zwischen 20 und 6 Uhr verboten.

Fast 250 Angriffe

Im Zeitraum von M├Ąrz 2021 bis M├Ąrz 2022 weist die Kriminalstatistik in Stuttgart 1.048 F├Ąlle auf, in denen Messer eine Rolle spielten. Ein Viertel davon, 248 F├Ąlle, ereigneten sich in der Innenstadt. Das neue Verbot soll wissenschaftlich begleitet und nach zwei Jahren gecheckt werden.

Noch mehr News aus deiner City: